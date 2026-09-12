Селин Дион возвращается на сцену: первый концерт за шесть лет

ПАРИЖ (ИА Реалист). 12 сентября 58-летняя Селин Дион выйдет на сцену Plenitude Arena (бывшая Paris La Défense Arena) в Нантере, чтобы дать свой первый полноценный концерт с 2020 года.
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