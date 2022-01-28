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Спрос на городскую недвижимость в Москве в 2021 году вырос более чем в 1,5 раза

Спрос на городскую недвижимость в Москве в 2021 году вырос более чем в 1,5 раза

В прошлом году в столице было реализовано на торгах более 11,6 тыс. объектов городской недвижимости. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, это количество более чем в 1,5 раза превышает показатели 2020 года, когда состоялось 7,1 тыс.

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