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Адвокат раскрыл подробности суда между Успенской и Киркоровым: «Пришла неподготовленной»

Адвокат раскрыл подробности суда между Успенской и Киркоровым: «Пришла неподготовленной»

Александр Добровинский раскрыл детали дела GLOBALLOOKPRESS.COM/NEWS.RU Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский раскрыл подробности того, как продвигается дело о порочащей честь и достоинство информации между поп-королем и Любовью Успенской в беседе с «Газетой.

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