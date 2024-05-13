Адвокат раскрыл подробности суда между Успенской и Киркоровым: «Пришла неподготовленной»

Александр Добровинский раскрыл детали дела GLOBALLOOKPRESS.COM/NEWS.RU Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский раскрыл подробности того, как продвигается дело о порочащей честь и достоинство информации между поп-королем и Любовью Успенской в беседе с «Газетой.
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