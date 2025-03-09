Илон Маск пророчит разрушение линии фронта для ВСУ из-за отключения Starlink

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), основатель компании SpaceX Илон Маск, назвав Starlink «костяком украинской армии», подчеркивает, что вся передовая линия ВСУ рухнет, если доступ к системе на Украине будет закрыт.
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