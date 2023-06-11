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Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре

Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре

Казахский глава Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области, сообщает президентская пресс-служба.

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