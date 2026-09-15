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Аргументы и Факты

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В Бурятии медведь загнал 70-летнего пенсионера на дерево

В Бурятии медведь напал на 70-летнего пенсионера. Об этом сообщает канал «Хоринск инфо».Инцидент произошел в Хоринском районе на берегу реки Уда около села Кульск.

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