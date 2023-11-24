Уже забыла Сэма: стало известно, кто оказался новым бойфрендом Бритни Спирс

Певица недолго грустила в одиночестве. Раскрыта личность нового бойфренда Бритни Спирс LEGION-MEDIA41-летняя Бритни Спирс не стала долго горевать после того, как ее уже третий по счету супруг, Сэм Асгари, подал на развод.
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