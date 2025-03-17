Губерниев — о Мирре Андреевой: несгибаемая и упорная

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о российской теннисистке Мирре Андреевой. «Мирра несгибаемая и упорная! Лучшая сейчас спортсменка России! Лицо и витрина российского спорта! И молодец, что на Олимпиаде в Париже выступала и взяла медаль! И где вы все, кто спортсменов наших в Париже третировал и иноагентами да предателями называл? Канули в безвестность!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.