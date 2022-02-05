НГС - Красноярск

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Певец из Красноярска возглавил чат новинок в Apple Music

Певец из Красноярска возглавил чат новинок в Apple Music

16-летний певец Ваня Дмитриенко из Красноярска накануне выпустил новый сингл «Лего». И если на Youtube на новом клипе только 33 тысячи просмотров и 300 восторженных комментариев, то в музыкальных приложениях песня уже занимает верхние строчки.

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