Из-за дождей в Тюмени не могут завершить важный ремонт

Тюменские дорожники не могут завершить ремонт моста на объездной автодороге. Первый этап реконструкции сооружения в районе Казарово затянулся из-за постоянных дождей, сообщило в telegram-канале главное управление строительства региона.
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