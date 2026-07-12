Певица Куртукова собралась в политику

Певица Татьяна Куртукова рассчитывает стать или депутатом или министром – как получится. Исполнительница главного хита последних лет «Матушка-земля» Татьяна Куртукова заявила о своих политических амбициях.
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