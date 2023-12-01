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SpaceX Starlink не стала удешевлять антенну нового поколения, но укомплектовала ег...

SpaceX Starlink не стала удешевлять антенну нового поколения, но укомплектовала ег...

SpaceX Starlink не стала удешевлять антенну нового поколения, но укомплектовала его роутером с Wi-Fi 6Компания SpaceX отправила клиентам своего сервиса спутникового интернета Starlink электронные письма, в которых сообщила стоимость комплекта оборудования с новейшей антенной.

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