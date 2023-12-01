SpaceX Starlink не стала удешевлять антенну нового поколения, но укомплектовала ег...

SpaceX Starlink не стала удешевлять антенну нового поколения, но укомплектовала его роутером с Wi-Fi 6Компания SpaceX отправила клиентам своего сервиса спутникового интернета Starlink электронные письма, в которых сообщила стоимость комплекта оборудования с новейшей антенной.