SpaceX Starlink не стала удешевлять антенну нового поколения, но укомплектовала ег...

SpaceX Starlink не стала удешевлять антенну нового поколения, но укомплектовала его роутером с Wi-Fi 6Компания SpaceX отправила клиентам своего сервиса спутникового интернета Starlink электронные письма, в которых сообщила стоимость комплекта оборудования с новейшей антенной.
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