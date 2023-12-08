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Мировое обозрение

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Блинкен признался, что администрация Байдена принуждает украинцев воевать для создания рабочих мест американцев

Блинкен признался, что администрация Байдена принуждает украинцев воевать для создания рабочих мест американцев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном заявил, что около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, было в действительности направлено в военно-промышленный комплекс США.

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