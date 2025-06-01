В Брянской и Курской областях открыты горячие линии для обращений граждан

По распоряжению Генпрокурора России Игоря Краснова По требованию Генпрокурора России Игоря Краснова в прокуратурах Брянской и Курской областях открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии