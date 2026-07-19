ВС РФ нанесли массированные высокоточные удары по инфраструктуре в Киеве и Одессе

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированные высокоточные удары оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА по военно-промышленным предприятиям и логистическим центрам киевского режима в украинской столице и по объектам инфраструктуры используемого для доставки и хранения грузов военного назначения и ГСМ для нужд ВСУ порта «Южный» Одесской области.
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