ВС РФ нанесли массированные высокоточные удары по инфраструктуре в Киеве и Одессе

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированные высокоточные удары оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА по военно-промышленным предприятиям и логистическим центрам киевского режима в украинской столице и по объектам инфраструктуры используемого для доставки и хранения грузов военного назначения и ГСМ для нужд ВСУ порта «Южный» Одесской области.