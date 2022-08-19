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ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре россиянина с позывным Арчи. Его подозревают в сотрудничестве с СБУ

ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре россиянина с позывным Арчи. Его подозревают в сотрудничестве с СБУ

ФСБ называет задержанного агентом СБУ с позывным Арчи, который «осуществлял сбор и передачу информации сотрудникам СБУ»<strong>В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали россиянина, которого подозревают в передаче информации Службе безопасности Украины.

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