ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре россиянина с позывным Арчи. Его подозревают в сотрудничестве с СБУ

ФСБ называет задержанного агентом СБУ с позывным Арчи, который «осуществлял сбор и передачу информации сотрудникам СБУ»<strong>В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали россиянина, которого подозревают в передаче информации Службе безопасности Украины.
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