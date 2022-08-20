Полицейские и общественники Пензенской области посетили детский оздоровительный лагерь в рамках акции «Сделай правильный выбор»

В рамках акций «Сделай правильный выбор» и «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции Пензенской области проводят различные мероприятия призванные рассказать детям о правилах поведения на дорогах, водоёмах и в общественных местах.
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