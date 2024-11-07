В США раскрыли причину поддержки Илоном Маском Трампа

Американский миллиардер и основатель корпорации SpaceX Илон Маск поддержал победившего на выборах президента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа ради преференций для своего бизнеса и усиления влияния в США.
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