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Ивановские новости

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Ивановская область отменила угрозу атаки дронов

Ивановская область отменила угрозу атаки дронов

Режим опасности из-за угрозы атаки дронов действовал в Ивановской области около пяти часов.Оперативный штаб Ивановской области сообщил об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

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