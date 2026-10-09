Ивановская область отменила угрозу атаки дронов

Режим опасности из-за угрозы атаки дронов действовал в Ивановской области около пяти часов.Оперативный штаб Ивановской области сообщил об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
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