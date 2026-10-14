Карета остановилась с резким стуком — будто кто-то хлопнул тяжёлой дверью прямо у Мадлен над ухом. Она прижала ладонь к груди, чтобы унять дрожь, и выглянула в окно: перед ней высилась стена из камня и золота — Версаль.