Теперь подключение распределительного пункта с количеством ячеек до пяти обойдётся в 7,46 млн рублей, а для подстанций блочного типа мощностью от 1000 до 1250 кВА установлена ставка 17,6 тыс.
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