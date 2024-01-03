Новак исполнил мечту подростка и познакомил его с игроками в настольный теннис

Вице-премьер России Александр Новак в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту 13-летнего Кирилла из Москвы, подарив ему теннисный стол, а также познакомив со спортсменами вечерней лиги настольного тенниса.
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