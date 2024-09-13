Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 609 подписчиков

Если Россия развалится, кто подберёт обломки? Описан "фантастический сценарий" - США будут в минусе

Если Россия развалится, кто подберёт обломки? Описан "фантастический сценарий" - США будут в минусе

Если Россия развалится, кто подберёт обломки? Описан "фантастический сценарий" развития конфликта. Если он каким-то образом станет реальностью, США, как ни странно, всё равно будут в минусе, заявил Олег Царёв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Сергеев
Прежде, чем рухнет Россия, США будут глотать пыль от взрывной волны яд. зарядов.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх