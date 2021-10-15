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Гинцбург объявил о завершении пострегистрационных исследований «Спутника V»

Гинцбург объявил о завершении пострегистрационных исследований «Спутника V»

Глава центра-разработчика НИИ им. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о завершении пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

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