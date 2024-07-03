АБР: меры по борьбе с мошенниками приведут к блокировкам оплаты в магазинах

Ассоциация банков России (АБР) предупредила Центробанк, что после вступления в силу поправок в закон «О национальной платежной системе» банкам придется блокировать оплату товаров и услуг в некоторых торговых сетях.
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