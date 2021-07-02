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Браво, Сергей Викторович! Лавров раскрыл обман Запада. Столь низко «русофобы» еще не падали

Браво, Сергей Викторович! Лавров раскрыл обман Запада. Столь низко «русофобы» еще не падали

Если честно, я знал, что все произойдет именно так… Ранее в российском МИДе уже высказывались, но менее объемно.

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Борис Николаевич
"...иропорядок, «основанный на правилах» переводится на русский, как «жизнь по понятиям». Причем, даже эти “правила” никак и никем не сформулированы и могут меняться в любой момент в зависимости от того, что нужно Западу..." Ну очень точно охарактеризовал Лавров! Правда я думаю, что он, сказав якобы про Запад, на самом деле рассказывал о действиях именно нашего руководства. Подчёркиваю, что это лично моё мнение, но не сколько не утверждение!
Галина Мухний
Сергей Викторович про внешнюю политику, а вы о чем? Лишь бы гавкать. России очень повезло, что есть такие уважаемые во всем мире, как Лавров и не повезло с такими, которые ни на что не способны и даже признать заслуги других не умеют!
Лора Лора
Лавров лучший Министр Иностранных Дел России !!!!!!!!
евгений карманович
Как Вы это определили? Многих пора оценить, но критерии не афишируются.
Nikolay Stepanov
Надо бы как то от слов к делу переходить...
Борис Осипов
леонид жильцов
Надо выходить из всех мировых институтов начиная с Пасе ,МВФ.ВОЗ. ИЗХО.и т.п. и создавать на их месте дейсвительные МИРОВЫЕ в которых управление принадлежит всем государствам мира ,а не англосаксам.
Алекс ZLOYBOY
Проснулся, тов. Лавров? И с ужасом наконец-то увидел, что принципы ООН, сформулированные сразу после 1945 года, уже давно не действуют, и сейчас (долго спал), в международных делах надо действовать по принципу "око за око, зуб за зуб"... Пиндосы и их шавки сделали фейковую "козу" для России - тут же им подобное в зад... Они произвели атаку на наши ж.д., эл.станции - в ответку им подобное... А пальчиком грозить на "шалости дерьмократического мира" - это не внешняя политика, тут ума много не надо... Или твои друзья-масоны и твой друг сорос запрещают тебе делать это?..
евгений карманович
Не хорошо от нашего министра ИД слушать австралийские байки про Иисуса Христа. Лавров, все таки, уважаемый нами.

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