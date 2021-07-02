Браво, Сергей Викторович! Лавров раскрыл обман Запада. Столь низко «русофобы» еще не падали

Последние новостиПолитикаБраво, Сергей Викторович! Лавров раскрыл обман Запада. Столь низко «русофобы» еще не падали Если честно, я знал, что все произойдет именно так… Ранее в российском МИДе уже высказывались, но менее объемно.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБорис Николаевич"...иропорядок, «основанный на правилах» переводится на русский, как «жизнь по понятиям». Причем, даже эти “правила” никак и никем не сформулированы и могут меняться в любой момент в зависимости от того, что нужно Западу..." Ну очень точно охарактеризовал Лавров! Правда я думаю, что он, сказав якобы про Запад, на самом деле рассказывал о действиях именно нашего руководства. Подчёркиваю, что это лично моё мнение, но не сколько не утверждение!Галина МухнийСергей Викторович про внешнюю политику, а вы о чем? Лишь бы гавкать. России очень повезло, что есть такие уважаемые во всем мире, как Лавров и не повезло с такими, которые ни на что не способны и даже признать заслуги других не умеют!Лора ЛораЛавров лучший Министр Иностранных Дел России !!!!!!!!евгений кармановичКак Вы это определили? Многих пора оценить, но критерии не афишируются.Nikolay StepanovНадо бы как то от слов к делу переходить...БОБорис Осиповлеонид жильцовНадо выходить из всех мировых институтов начиная с Пасе ,МВФ.ВОЗ. ИЗХО.и т.п. и создавать на их месте дейсвительные МИРОВЫЕ в которых управление принадлежит всем государствам мира ,а не англосаксам.Алекс ZLOYBOYПроснулся, тов. Лавров? И с ужасом наконец-то увидел, что принципы ООН, сформулированные сразу после 1945 года, уже давно не действуют, и сейчас (долго спал), в международных делах надо действовать по принципу "око за око, зуб за зуб"... Пиндосы и их шавки сделали фейковую "козу" для России - тут же им подобное в зад... Они произвели атаку на наши ж.д., эл.станции - в ответку им подобное... А пальчиком грозить на "шалости дерьмократического мира" - это не внешняя политика, тут ума много не надо... Или твои друзья-масоны и твой друг сорос запрещают тебе делать это?..евгений кармановичНе хорошо от нашего министра ИД слушать австралийские байки про Иисуса Христа. Лавров, все таки, уважаемый нами.Комментировать
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