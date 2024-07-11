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РИА: ЕС рискует столкнуться с развалом блока и крахом евро из-за помощи Украине

РИА: ЕС рискует столкнуться с развалом блока и крахом евро из-за помощи Украине

Евросоюз уже столкнулся с замедлением темпов роста экономики из-за финансовой помощи Украине. Долгосрочные риски включают развал блока и крах евро, предупреждают аналитики.

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чвсатпкьл
Примечательное геополитическое событие, Bloomberg сообщает, что Саудовская Аравия ранее в этом году в частном порядке намекнула, что продаст  все свои европейские долговые обязательств, если G-7 конфискует замороженные активы России. Министерство финансов Королевства сообщило некоторым коллегам из G-7 о своем несогласии с идеей, которая должна была поддержать Украину, а один человек охарактеризовал это как завуалированную угрозу. Саудовцы конкретно упомянули долг, выпущенный французским казначейством. Использование доллара США - каким бы неактуальным оно сейчас ни было - в качестве оружия против России было катастрофическим решением, которое будет отражаться годами и вынудит ФРС в конечном итоге скупить весь долг США, который бывшие держатели Treasuries так или иначе продадут. Напомню, что еще в апреле 2016 года NYT сообщала , что Саудовская Аравия угрожала тогдашнему президенту Бараку Обаме ликвидировать принадлежавшие ей на тот момент казначейские обязательства США на сумму 750 миллиардов долларов (шаг, который мог бы привести к краху рынка облигаций), если ее признают ответственной за теракты 11 сентября. Кажется сейчас некоторые силы пытаются опять повторить этот трюк с саудитами в связи с их отказом продлевать действие договора по петродоллару. 🤣😂
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