Боксер Трояновский: Петровский набирает обороты в преддверии боя с Джонсоном

Известия/Дмитрий Коротаев Российский боксер Марк Петровский набирает обороты в профессиональном боксе в преддверии своего поединка с американцем Кевином Джонсоном, который состоится 18 августа в рамках турнира суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".