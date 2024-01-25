В Саудовской Аравия открылся первый алкогольный магазин за последние 70 лет

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Впервые за более чем 70 лет в Саудовской Аравии открылся магазин алкогольных напитков, ставший еще одним шагом к социальной либерализации в некогда ультраконсервативном королевстве, где находятся святые места для мусульман, пишет Associated Press со ссылкой на анонимный дипломатический источник в Эр-Рияде.