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Царьград

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ВТБ внедрил ИИ: "синтетические люди" решают 60% клиентских запросов

ВТБ внедрил ИИ: "синтетические люди" решают 60% клиентских запросов

ВТБ активно использует искусственный интеллект в клиентском обслуживании. Более 60% запросов обрабатывают "синтетические люди", заявил зампред Вадим Кулик.

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