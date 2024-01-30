Politico сообщила о распоряжении Байдена проработать ответ на атаку базы США

Президент США Джо Байден дал распоряжение проработать ответные меры на удары по американским военным базам в Иордании, они планируют осуществляться «волнами» по позициям иранских военных в Сирии или Ираке.
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