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  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...
  • Александр Свитайло
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Politico сообщила о распоряжении Байдена проработать ответ на атаку базы США

Politico сообщила о распоряжении Байдена проработать ответ на атаку базы США

Президент США Джо Байден дал распоряжение проработать ответные меры на удары по американским военным базам в Иордании, они планируют осуществляться «волнами» по позициям иранских военных в Сирии или Ираке.

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