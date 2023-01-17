Какие главные спортивные сооружения откроются в Крыму в 2023 году?

В Крыму продолжают строить физкультурно-оздоровительные комплексы, реконструировать стадионы. И это направлено не только на спорт высоких достижений, но и на доступность сооружений для любителей активного образа жизни, пишет Крымская газета.
В Крыму продолжают строить физкультурно-оздоровительные комплексы, реконструировать стадионы. И это направлено не только на спорт высоких достижений, но и на доступность сооружений для любителей активного образа жизни, пишет Крымская газета.
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