Грушко назвал сотрясанием воздуха призывы ЕС к миру и диалогу с Россией

Призывы Евросоюза к урегулированию конфликта на Украине и диалогу с Россией являются сотрясанием воздуха.
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