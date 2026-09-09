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Царьград

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День Ивана Постного 11 сентября: что нужно делать, чтобы беды обошли стороной

День Ивана Постного 11 сентября: что нужно делать, чтобы беды обошли стороной

11 сентября православные верующие отмечают один из самых строгих постных дней церковного года – Усекновение главы Иоанна Предтечи, день памяти мученической смерти пророка Иоанна Крестителя.

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