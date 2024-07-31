Жаркое лето ускорило сбор винограда на крупнейшем предприятии страны

— В этом году сроки уборки наступили раньше из-за погодных условий. Аномально жаркое лето привело к тому, что некоторые сорта винограда созрели уже в 20-х числах июля, и к началу августа практически весь сортовой состав будет готов к сбору, — пояснил Иван Чурсин, директор по сельскому хозяйству агрофирмы «Южная».