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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев первым вышел в полуфинал итогового турнира

Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в рамках итогового турнира ATP – 7:6(7), 6:4. Россиянин повел 5:1 в матчах с немцем в этом сезоне.

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