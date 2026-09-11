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Аргументы недели

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Трамп передал Киеву шесть условий капитуляции. Путин раскалывает Германию по границе ГДР

Трамп передал Киеву шесть условий капитуляции. Путин раскалывает Германию по границе ГДР

Сегодня приоткроем завесу над тем, почему немцы вцепились в Украину бульдожьей хваткой и чем в конечном счёте могут закончиться эти искусственные государственные образования.

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