Трамп передал Киеву шесть условий капитуляции. Путин раскалывает Германию по границе ГДР

Сегодня приоткроем завесу над тем, почему немцы вцепились в Украину бульдожьей хваткой и чем в конечном счёте могут закончиться эти искусственные государственные образования.
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Свежие комментарии
- В России зафиксир...
- В России зафиксир...
- В России зафиксир...
войска ООН на территории Украины,Украина подпишет договора...это не гарантия долгосрочного мира.
Там нет 7 пункта, а точнее первого! Преступник Клоун не может участвовать в выборах как и те кого СК России признал преступниками!