Евлоев обратился к Топурии после победы испанца на UFC 298

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, отреагировал на победу испано-грузинского спортсмена Илии Топурии в противостоянии с австралийцем Александром Волкановски за титул чемпиона UFC в данном дивизионе.
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