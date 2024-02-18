Евлоев обратился к Топурии после победы испанца на UFC 298

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, отреагировал на победу испано-грузинского спортсмена Илии Топурии в противостоянии с австралийцем Александром Волкановски за титул чемпиона UFC в данном дивизионе.