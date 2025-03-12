Опубликованы кадры прибытия Путина в Курскую область

Президент РФ Владимир Путин посетил пункт управления курской группировкой Вооруженных сил России. На месте лидер государства собрал совещание, на котором обсудил текущую ситуацию с руководством Генерального штаба ВС РФ.
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