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Север Пресс

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Глава Губкинского ответит на вопросы в прямом эфире

Глава Губкинского ответит на вопросы в прямом эфире

Глава Губкинского Андрей Бандурко проведет прямой эфир во вторник, 22 сентября. Он расскажет о ситуации в городе и ответит на вопросы жителей.

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