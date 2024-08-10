🪖 Курская область «Иксоводы» группировки «Север» уничтожают легкобронированную технику противника. Пошла жара🔥 ИКСОВ много!.
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🪖 Курская область «Иксоводы» группировки «Север» уничтожают легкобронированную технику противника. Пошла жара🔥 ИКСОВ много!.
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