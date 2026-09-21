Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО

Еще в июле нынешнего года новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил: готовится его первый визит в Ватикан, запланированы встречи с Папой Римским Львом XIV и госсекретарем Святого Престола (равнозначно премьеру и главе МИД этой страны) кардиналом Пьетро Паролином.