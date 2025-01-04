Индексация пенсий работающих пенсионеров будет выполняться автоматически

Депутат Государственной Думы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, что с 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться автоматически, без необходимости подавать заявление в Социальный фонд.
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