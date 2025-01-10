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Парламентская газета

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Депутат Гаврилов предложил выплачивать аванс частями после праздников

Депутат Гаврилов предложил выплачивать аванс частями после праздников

Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил разбивать аванс на две части после новогодних праздников, чтобы сократить интервал между выплатами.

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