Депутат Гаврилов предложил выплачивать аванс частями после праздников

Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил разбивать аванс на две части после новогодних праздников, чтобы сократить интервал между выплатами.
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