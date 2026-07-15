Ямаль выиграл у Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и сборных

Сборная Испании победила Францию (2:0) в 1/2 финала ЧМ-2026 . Таким образом, вингер испанцев и «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл у форварда «трехцветных» и « Реала » Килиана Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и национальных команд.