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Ямаль выиграл у Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и сборных

Сборная Испании победила Францию (2:0) в 1/2 финала ЧМ-2026 . Таким образом, вингер испанцев и «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл у форварда «трехцветных» и « Реала » Килиана Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и национальных команд.

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