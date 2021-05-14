Российский подросток пошёл на Украину в поисках лучшей жизни (ФОТО)

Русская веснаПолитикаРоссийский подросток пошёл на Украину в поисках лучшей жизни (ФОТО) В четверг, 13 мая, 15-летний россиянин пытался пешком незаконно пересечь украинскую границу в Харьковской области.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьюрий лосевГлупый юнец,в нищую Украину искать счастья-"как ослик счастья искал...".Елена МамоноваЧто ему не учится дома?Евгений НатесовЗря задержали.OOlgaЛучшей жизни на Украине может искать только умалишённый. Всех подобных дураков - отправлять к хохлам, там у них заповедник для таких.Игорь ЛашкевичДебил однако!Светлана ХудяковаЕсть люди,особенно в подростковом возрасте,которые не верят в 100 раз услышанное,пусть проверит в один раз увиденное.Анатолий Милюшенкона Украину в поисках лучшей жизни. Вопрос а что он видел в жизни в свои 15 лет и куда смотрят его родители ?
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