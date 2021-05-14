Русская весна

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    Не доверяю хохлам-отравят.На Украине допуст...

Российский подросток пошёл на Украину в поисках лучшей жизни (ФОТО)

Российский подросток пошёл на Украину в поисках лучшей жизни (ФОТО)

В четверг, 13 мая, 15-летний россиянин пытался пешком незаконно пересечь украинскую границу в Харьковской области.

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юрий лосев
Глупый юнец,в нищую Украину искать счастья-"как ослик счастья искал...".
Елена Мамонова
Что ему не учится дома?
Евгений Натесов
Зря задержали.
Olga
Лучшей жизни на Украине может искать только умалишённый. Всех подобных дураков - отправлять к хохлам, там у них заповедник для таких.
Игорь Лашкевич
Дебил однако!
Светлана Худякова
Есть люди,особенно в подростковом возрасте,которые не верят в 100 раз услышанное,пусть проверит в один раз увиденное.
Анатолий Милюшенко
на Украину в поисках лучшей жизни. Вопрос а что он видел в жизни в свои 15 лет и куда смотрят его родители ?

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