В Петербурге мошенники «развели» пенсионерку на 13 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело Полиция Фрунзенского района Петербурга расследует мошенничество в отношении пожилой женщины, оставшейся без 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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