«Грызня» в Киеве: эксперт о конфликте Федорова и Зеленского

Политика как она есть

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и координационного совета по интеграции новых субъектов Владимир Рогов высказался о конфликте отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова и Владимира Зеленского.