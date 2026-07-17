Политика как он...
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Политика как она есть

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«Грызня» в Киеве: эксперт о конфликте Федорова и Зеленского

«Грызня» в Киеве: эксперт о конфликте Федорова и Зеленского

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и координационного совета по интеграции новых субъектов Владимир Рогов высказался о конфликте отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова и Владимира Зеленского.

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