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Миранчук: «Малиновский был первым, кто помог мне адаптироваться в Бергамо и влиться в коллектив»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, какой могла бы получиться встреча с его бывшим партнером по «Аталанте» украинским полузащитником Русланом Малиновским.

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