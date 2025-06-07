Во ФСИН рассказали, как содержатся в колонии осужденные боевики ВСУ

Осужденные за преступления боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии особого режима, находятся на специальном учете в исправительном учреждении, рассказал РИА Новости оперативный сотрудник ФСИН России, служащий в данной колонии .
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